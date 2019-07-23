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Зеленський призначив начальника департаменту захисту національної державності СБУ

Новини » Політика    23.07.2019 - 21:06
Зеленський призначив начальника департаменту захисту національної державності СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 23 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 23 липня.

"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі президента №550/2019.

Зеленський призначив начальника департаменту захисту національної державності СБУ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

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