Зеленський призначив начальника департаменту захисту національної державності СБУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 23 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 23 липня.

"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі президента №550/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.