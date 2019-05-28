ru
ua

Зеленський призначив заступника глави АП


Олексій Гончарук був призначений заступником глави Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Гончарука заступником глави Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби АП.

Відповідний указ №328/2019 на сайті президента був оприлюднений 28 травня.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі президента.

Крім того, Володимир Зеленський указом №330/2019 назначенил Олега Устенка радником президента України поза штатом.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ був опублікований 28 травня.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Крім того, Зеленський призначив Михайла Федорова і Руслана Стефанчук радниками президента.

Також Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ).

Трамп оскаржив рішення суду розкрити податкові декларації Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками
Читати всі новини