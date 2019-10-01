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Зеленський призначив уповноваженого з земельних питань

Новини » Політика    01.10.2019 - 16:47
Зеленський призначив уповноваженого з земельних питань
Фото: Володимир Зеленський і Роман Лещенко (president.gov.ua)

Відповідний указ був оприлюднений 1 жовтня

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенко уповноваженим з земельних питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 1 жовтня.

"Призначити Лещенко Романа Миколайовича Уповноваженим Президента України з земельних питань (поза штатом)", - йдеться в указі №727/2019.

Зазначимо, Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права. З 2013 року викладає в університеті ім. Шевченка. Є депутатом Жашківської районної ради.

Зеленський призначив уповноваженого з земельних питаньНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня Кабінет міністрів України затвердив проект закону про ринок сільськогосподарської землі і передав його в парламент. Законопроект пропонує дозволити купівлю землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам та державі.

Крім того, Володимир Зеленський виступає проти дозволу купівлі землі іноземцями. Зеленський раніше запропонував провести широке публічне обговорення моделі ринку землі в Україні, оскільки це питання є дуже чутливим.

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Новини України Володимир Зеленськийнаказ
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