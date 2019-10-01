Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

Фото: Владимир Зеленский и Роман Лещенко (president.gov.ua)

Соответствующий указ был обнародован 1 октября

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным по земельным вопросам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 1 октября.

"Назначить Лещенко Романа Николаевича Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в указе №727/2019.

Отметим, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передал его в парламент. Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

Кроме того, Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами. Зеленский ранее предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.