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Зеленський змінив посла в Мексиці і призначив на Кіпрі

Київ, Середа 12 серпня 2020 18:47
Зеленський змінив посла в Мексиці і призначив на Кіпрі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Новим послом в Мексиці стала Оксана Дромарецкая

Президент України Володимир Зеленський змінив посла в Мексиці, а також призначив нового посла на Кіпрі. Новим послом України на Кіпрі став Руслан Німчинський.

Відповідні укази були оприлюднені на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський указом №315 / 2020 звільнив Руслана Спіріна з посади посла в Мексиці, Коста-Ріці, Гватемалі, Панамі і Белізі.

У свою чергу, указом №316 / 2020 президент призначив послом в Мексиці Оксану Дромарецкую.

Нагадаємо, посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині.

Крім того, посла України в Сполучених Штатах Володимира Єльченка призначили послом України в Антигуа і Барбуда і на Ямайці.

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