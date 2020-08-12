Зеленський змінив посла в Мексиці і призначив на Кіпрі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим послом в Мексиці стала Оксана Дромарецкая

Президент України Володимир Зеленський змінив посла в Мексиці, а також призначив нового посла на Кіпрі. Новим послом України на Кіпрі став Руслан Німчинський.

Відповідні укази були оприлюднені на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський указом №315 / 2020 звільнив Руслана Спіріна з посади посла в Мексиці, Коста-Ріці, Гватемалі, Панамі і Белізі.

У свою чергу, указом №316 / 2020 президент призначив послом в Мексиці Оксану Дромарецкую.

Нагадаємо, посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині.

Крім того, посла України в Сполучених Штатах Володимира Єльченка призначили послом України в Антигуа і Барбуда і на Ямайці.