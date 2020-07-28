Посол України в Хорватії очолив дипмісію ще в одній країні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Василь Кирилич тепер посол України в Хорватії та Боснії

Президент України Володимир Зеленський призначив послом в Боснії і Герцеговині Василя Кирилича за сумісництвом. Він також продовжить виконувати обов'язки посла України в Хорватії.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом", - йдеться в указі №296/2020.

Зазначимо, що на посаду посла в Хорватії Кирилича призначили в грудні минулого року.

Раніше повідомлялося, що посла України в Сполучених Штатах Володимира Єльченка призначили послом України в Антигуа і Барбуда і на Ямайці.