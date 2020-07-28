ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Посол України в Хорватії очолив дипмісію ще в одній країні

Вівторок 28 липня 2020 15:32
Посол України в Хорватії очолив дипмісію ще в одній країні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Василь Кирилич тепер посол України в Хорватії та Боснії

Президент України Володимир Зеленський призначив послом в Боснії і Герцеговині Василя Кирилича за сумісництвом. Він також продовжить виконувати обов'язки посла України в Хорватії.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом", - йдеться в указі №296/2020.

Зазначимо, що на посаду посла в Хорватії Кирилича призначили в грудні минулого року.

Раніше повідомлялося, що посла України в Сполучених Штатах Володимира Єльченка призначили послом України в Антигуа і Барбуда і на Ямайці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийпосолХорватияБосния и Герцеговина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся