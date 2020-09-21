Зеленський призначив посла в Італії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Італії. Ним став Ярослав Мельник.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 21 вересня.

"Призначити Мельника Ярослава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці", - йдеться в указі №399/2020.

Зазначимо, Ярослав Мельник з 2014 року працював керівником головного департаменту державного протоколу та церемоніалу адміністрації президента України.

У 2008-2010 роках був заступником керівника торгово-економічної місії посольства України в Італії при генеральному консульстві в Мілані.

Нагадаємо, 15 липня Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії.

Крім того, Зеленський змінив посла в Мексиці, а також призначив нового посла України на Кіпрі.

Додамо, що 10 вересня Володимир Зеленський провів кадрові зміни в посольствах Кореї, Ізраїлю та Казахстану.

Раніше повідомлялося, що посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині.