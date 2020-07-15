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Зеленський звільнив посла в Італії

Середа 15 липня 2020 16:09
Зеленський звільнив посла в Італії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Євгена Перелигіна звільнили з посади після в Італії, Мальті та Сан-Марино

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії. На цій посаді Перелигін був майже вісім років.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Указом президента Євген Перелигін звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італії, Сан-Марино, Мальті та продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) при ООН. Він обіймав цю посаду з 2012 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла в Румунії.

Крім того, Зеленський змінив посла України в Іспанії.

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