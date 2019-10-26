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Співзасновник "КримЅОЅ" Ташева стала заступником постпреда Зеленського в Криму

Новини » Політика    26.10.2019 - 17:59
Співзасновник "КримЅОЅ" Ташева стала заступником постпреда Зеленського в Криму
Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Відповідне розпорядження №357/2019-рп Володимир Зеленський підписав 25 жовтня

Президент Володимир Зеленський призначив правозахисницю, координатора громадської ініціативи "КримЅОЅ" Тамілу Ташеву заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідне розпорядження №357/2019-рп президент підписав 25 жовтня.

"Призначити Ташеву Тамілу Равілівну заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в тексті документу.

У 2014 році Таміла Ташева і кілька активістів створили Facebook-сторінку "КримЅОЅ", яка займається наданням допомоги вимушеним переселенцям з Криму і східних регіонів, а також, інформуванням про події в Криму.

Була кандидатом в народні депутати від партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року, № 26 в списку.

Нагадаємо, Зеленський затвердив новий склад української частини консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.

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