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Призначено нового голову СБУ в Черкаській області

Новини » Політика     04.11.2019 - 14:38
Призначено нового голову СБУ в Черкаській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 4 листопада

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погасия новим начальником управління Служби безпеки України (СБУ) в Черкаській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 4 листопада.

"Призначити Погасия Юрія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області", - йдеться в указі №801/2019.

У той же час президент України підписав указ, яким звільнив Сергія Ходунова з посади глави СБУ в Черкаській області.

"Звільнити Ходунова Сергія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Черкаській області", - йдеться в указі №800/2019.

Нагадаємо, Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів до складу РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данилова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступника глави СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

Крім того, 25 жовтня Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.

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