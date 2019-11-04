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Зеленський призначив першого заступника постпреда президента в АР Крим

Новини » Політика     04.11.2019 - 16:28
Зеленський призначив першого заступника постпреда президента в АР Крим
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дарина Свиридова призначено першим заступником постпреда президента в Криму

Президент України Володимир Зеленський призначив Дарину Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідне розпорядження було опубліковано 4 листопада.

"Призначити Свиридову Дарію Олександрівну першим заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в розпорядженні №360/2019-рп.

Зеленський призначив першого заступника постпреда президента в АР КримНагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський призначив правозахисницю, координатора громадської ініціативи "КрымЅОЅ" Тамилу Ташеву заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.

Крім того, президент призначив Юрія Погасия начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Додамо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації. У теж час президент звільнив з посади голови Черкаської ОДА Ігоря Шевченка.

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