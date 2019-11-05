Зеленський призначив собі ще одного радника

Відповідний указ був оприлюднений 5 листопада
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив новим радником президента Ендрю Романа Маку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 5 листопада.
"Призначити Ендрю Романа Маку радником президента України поза штатом (за згодою)", - йдеться в указі №807/2019.
Крім того, 30 липня Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив позаштатного радника Михайла Радуцького. Радуцький з 2014 2015 року обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Додамо, що Володимир Зеленський призначив художника Гео Лерос позаштатним радником глави держави. Крім того, 5 липня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Загороднюка позаштатним радником президента.
Також 9 липня президент Володимир Зєленський підписав указ про призначення Ігоря Новікова радником президента поза штатом.