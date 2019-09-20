Зеленський звільнив заступника голови УДО через призначення до Ради

Фото: В'ячеслав Штучний (nrcu.gov.ua)

В'ячеслава Штучного сьогодні призначили керівником Апарату Ради

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника начальника Управління державної охорони через призначення до Верховної ради. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що з посади першого заступника начальника УДО звільнений В'ячеслав Штучний. Зазначимо, сьогодні парламент призначив його керівником Апарату Ради. За призначення нардепи проголосували двічі через процедурні неточності. Кандидатуру підтримали 307 і 340 депутатів.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки. До цього призначення Євдокимов був заступником глави СЗР, в 2013 році - начальником управління адміністрації Державної прикордонної служби України.

Зазначимо, попереднього голову Служби зовнішньої розвідки - Владислава Бухарєва - перевели в СБУ на посаду першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Бухарєв обіймав посаду глави зовнішньої розвідки близько трьох місяців.