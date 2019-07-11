ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області

Новини » Політика    11.07.2019 - 16:18
Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 11 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олега Аркуша з посади начальника Управління Служби безпеки України (СБУ) в Кировоградствкой області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 11 липня.

"Звільнити Аркуша Олега Миколайовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в указі №515/2019.

Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській областіНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 липня в. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що на наступному тижні керівники управлінь СБУ в Закарпатській області будуть звільнені.

Пізніше Іван Баканов представив нових керівників Управління СБУ в Закарпатській та Львівській області. У Львові на посаду начальника обласного управління української спецслужби був призначений Олександр Бондарук, а на посаду керівника Управління СБУ в Закарпатській області Івана Рудницького.

Зеленський запропонував люструвати Порошенка і його топ-чиновників Зеленський підтвердив плани забрати у Кличка повноваження глави КМДА
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки Українинаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся