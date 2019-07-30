Зеленський призначив нового начальника СБУ у Черкаській області

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. Про це йдеться на сайті президента.

Указ був опублікований 29 липня. Крім того, того ж дня Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомляв, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема з реформи Служби безпеки України.

Зазначимо, раніше Зеленський призначив Владислава Бухарєва главою зовнішньої розвідки. Він також підписав указ про призначення Валерія Євдокимова його заступником.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.

Нагадаємо, раніше президент звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.