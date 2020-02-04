Зеленський призначив нового члена Вищої ради правосуддя

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим членом Вищої ради правосуддя стала Тетяна Розваляєва

Президент України Володимир Зеленський призначив ще одного члена Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Наголошується, що новим членом Вищої ради правосуддя стала Тетяна Розваляєва. Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 4 лютого.

"Відповідно до статті 131 Конституції України та статей 5, 9 і 16 закону України "Про Вищу раду юстиції" постановляю призначити Розваляєву Тетяну Самуиливну членом Вищої ради правосуддя", - йдеться в указі №36/2020.

Нагадаємо, 24 січня заступником голови Вищої ради правосуддя шляхом таємного голосування обрали Олексія Маловацкого. Глава ВРП Андрій Овсієнко вніс подання і запропонував кандидатуру члена Вищої ради правосуддя Маловацького Олексія Володимировича для обрання заступником голови Вищої ради правосуддя.

Раніше Вища рада правосуддя відмовився звільнити суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Богдана Саніна, заборонив Євромайдан.

Крім того, у вересні 2019 року ВРП звільнив Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду. Татьков був звільнений з посади у зв'язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку - порушення вимог сумісництва.