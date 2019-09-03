ВРП звільнила скандального суддю Татькова

Фото: Віктор Татьков (sud-report.org.ua)

Татьков був люстровано Радою в 2016 році, але пізніше відновив себе на посаді

Вища рада правосуддя України звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ВРП.

Згідно з рішенням, Татьков був звільнений з посади у зв'язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку - порушення вимог щодо сумісництва.

"На засіданні Вищої ради правосуддя 3 вересня 2019 розглянуто питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Віктор Татьков очолював Вищий господарський суд у часи президентства Віктора Януковича. У 2016 році Татьков був звільнений Верховною радою з посади за законом про люстрацію. Після того, як його звинуватили в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, Татьков виїхав за кордон.

В кінці листопада 2018 року Верховний суд визнав незаконним і скасував постанову ВР щодо звільнення Татькова. 4 червня 2019 року суддя остаточно повернув собі статус судді.