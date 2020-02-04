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Зеленский назначил нового члена Высшего совета правосудия

Новости » Политика     04.02.2020 - 19:11
Зеленский назначил нового члена Высшего совета правосудия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым членом Высшего совета правосудия стала Татьяна Розваляева

Президент Украина Владимир Зеленский назначил еще одного члена Высшего совета правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что новым членом Высшего совета правосудия стала Татьяна Розваляева. Соответствующий указ был обнародован во вторник, 4 февраля.

"В соответствии со статьей 131 Конституции Украины и статей 5, 9 и 16 закона Украины "О Высшем совете правосудия" постановляю назначить Розваляеву Татьяну Самуиливну членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе №36/2020.

Напомним, 24 января заместителем главы Высшего совета правосудия посредством тайного голосования избрали Алексея Маловацкого. Глава ВСП Андрей Овсиенко внес представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацького Алексея Владимировича для избрания заместителем главы Высшего совета правосудия.

Ранее Высший совет правосудия отказался уволить судью Окружного административного суда города Киева Богдана Санина, запретившего Евромайдан.

Кроме того, в сентябре 2019 года ВСП уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Татьков был уволен с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка - нарушения требований совместительства.

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