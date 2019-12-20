Вища рада правосуддя відмовилась звільнити суддю, який заборонив Євромайдан

Фото: Богдан Санін (sud ua)

Рада відхилила подання про звільнення судді Саніна

Вища рада правосуддя відмовилась звільнити суддю Окружного адмінсуду Києва Богдана Саніна, який заборонив Євромайдан. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради, передає РБК-Україна.

Зазначено, що на засіданні в п'ятницю, 20 грудня, Вища рада правосуддя відхилила подання про звільнення Саніна з посади судді.

Спікер ВСП Оксана Лисенко уточнила РБК-Україна, що в поданні про звільнення Саніна не були вказані конкретні й вагомі аргументи, що свідчать про його невідповідність посаді і критеріям доброчесності.

Суддя Санін в грудні 2013 року заборонив проведення акцій у центрі Києва, що стало приводом для розгону мітингуючих активістів Євромайдану.

Нагадаємо, раніше ВСП змінила рішення Дисциплінарної палати про відсторонення від здійснення правосуддя судді Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Абалов в грудні 2013 року санкціонував спробу розгону Майдану.

Крім того, у вересні ВСП звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду. Татьков був звільнений з посади у зв'язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку - порушення вимог сумісництва.