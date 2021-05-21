Зеленський призначив наглядову раду "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді державного концерну "Укроборонпром" . Глава держави припинив повноваження одного члена наглядової ради та призначив трьох нових.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Всіх троє можуть стати членами наглядової ради "Укроборонпрому", якщо дадуть згоду.

Так, указом №208/2021 від 21 травня 2021 року глава держави звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Володимира Горбуліна.

Нагадаємо, нещодавно без посади в "Укроборонпромі" залишився колишній нардеп Мустафа Найєм. Він був заступником гендиректора держконцерну з управління активами, але потрапив під скорочення.

Крім того, днями комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді остаточно ліквідувати "Укроборонпром".