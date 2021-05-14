Раді рекомендують остаточно ліквідувати "Укроборонпром"

Цей закон дозволить прискорити трансформацію ОПК у найкоротші терміни - до одного року.

"Сьогодні комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно рекомендував Верховній раді ухвалити у другому читанні та в цілому проект закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822)", - вказано у повідомленні.

Очікується, що в рамках трансформації створять два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; і аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.

У комітеті також назвали плюси від такого реформування держконцерну: