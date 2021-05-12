Уруський розповів, що планують зробити з "Укроборонпромом" в ході реформи

В ході реформи оборонно-промислового сектора в Україні планують замість державного концерну "Укроборонпром" створити дві керуючі компанії - "Оборонні системи України" і "Аерокосмічні системи України". Вони будуть складатися з шести і трьох холдингів відповідно.

Про це під час виступу на форумі "Україна 30" розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

За його словами, "Оборонні системи" і "Аерокосмічні системи" - це керуючі компанії, які будуть займатися розробками стратегій і залученням інвестицій.

До складу "Оборонних систем" попередньо увійдуть шість холдингів:

"Авіаремонт";

"Бронетехніка";

"Високоточна зброя";

"Боєприпаси й спеціальна хімія";

"Радарні системи";

"Морські системи".

"Аерокосмічні системи" складатимуться з трьох холдингів:

"Авіаційні двигуни";

"Антонов";

"Ракетно-космічний центр" Південний ", до якого увійдуть корпоратизовані підприємство, які сьогодні знаходяться в сфері управління Державного космічного агентства України.

"Компанії будуть знаходитися в сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей і промисловості. В ході їх створення будуть створені і реалізовані, прийняті в країнах ЄС і НАТО, правила корпоративного управління: виконавчі директорати, наглядові ради та інше", - заявив Уруський.