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Зеленський призначив наглядову раду "Укроборонпрому"

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 21:56
Зеленський призначив наглядову раду "Укроборонпрому" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді державного концерну "Укроборонпром". Глава держави припинив повноваження одного члена наглядової ради та призначив трьох нових.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, указом №208/2021 від 21 травня 2021 року глава держави звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Володимира Горбуліна.

Наступним указом, №209/2021, президент призначив членами наглядової ради держконцерну наступних осіб:

  • Тимофія Милованова;
  • Олександра Носова;
  • Ростислава Шурму.

Всіх троє можуть стати членами наглядової ради "Укроборонпрому", якщо дадуть згоду.

Нагадаємо, нещодавно без посади в "Укроборонпромі" залишився колишній нардеп Мустафа Найєм. Він був заступником гендиректора держконцерну з управління активами, але потрапив під скорочення.

Крім того, днями комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді остаточно ліквідувати "Укроборонпром".

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