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Зеленский назначил наблюдательный совет "Укроборонпрома"

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Украина, Пятница 21 мая 2021 21:56
Зеленский назначил наблюдательный совет "Укроборонпрома" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете государственного концерна "Укроборонпром". Глава государства прекратил полномочия одного члена наблюдательного совета и назначил трех новых.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, указом №208/2021 от 21 мая 2021 года глава государства уволил из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Владимира Горбулина.

Следующим указом, №209/2021, президент назначил членами наблюдательного совета госконцерна следующих лиц:

  • Тимофея Милованова;
  • Александра Носова;
  • Ростислава Шурму.

Все трое могут стать членами наблюдательного совета "Укроборонпрома", если дадут согласие.

Напомним, недавно без должности в "Укроборонпроме" остался бывший нардеп Мустафа Найем. Он был заместителем гендиректора госконцерна по управлению активами, но попал под сокращение.

Кроме того, на днях комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде окончательно ликвидировать "Укроборонпром".

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