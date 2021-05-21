Зеленский назначил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете государственного концерна "Укроборонпром". Глава государства прекратил полномочия одного члена наблюдательного совета и назначил трех новых.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, указом №208/2021 от 21 мая 2021 года глава государства уволил из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Владимира Горбулина.
Следующим указом, №209/2021, президент назначил членами наблюдательного совета госконцерна следующих лиц:
- Тимофея Милованова;
- Александра Носова;
- Ростислава Шурму.
Все трое могут стать членами наблюдательного совета "Укроборонпрома", если дадут согласие.
Напомним, недавно без должности в "Укроборонпроме" остался бывший нардеп Мустафа Найем. Он был заместителем гендиректора госконцерна по управлению активами, но попал под сокращение.
Кроме того, на днях комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде окончательно ликвидировать "Укроборонпром".