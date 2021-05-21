Зеленский назначил наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете государственного концерна "Укроборонпром" . Глава государства прекратил полномочия одного члена наблюдательного совета и назначил трех новых.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Все трое могут стать членами наблюдательного совета "Укроборонпрома", если дадут согласие.

Так, указом №208/2021 от 21 мая 2021 года глава государства уволил из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Владимира Горбулина.

Напомним, недавно без должности в "Укроборонпроме" остался бывший нардеп Мустафа Найем. Он был заместителем гендиректора госконцерна по управлению активами, но попал под сокращение.

Кроме того, на днях комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде окончательно ликвидировать "Укроборонпром".