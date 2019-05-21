Зеленський призначив ще одного помічника президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака помічником президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.

"Призначити Єрмака Андрія Борисовича помічником президента України", - йдеться в указі №311/2019.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.

Крім того, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Також президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

21 травня Зеленський підписав указ про призначення чотирьох заступників глави Адміністрації президента - Кирила Тимошенко, Юрія Костюка, Руслана Рябошапку і Олени Зеркаль.