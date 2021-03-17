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Зеленський призначив Єрмаку ще одного заступника

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 11:53
Зеленський призначив Єрмаку ще одного заступника Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив ще одного заступника голови Офісу президента Андрію Єрмаку. Ним став Ігор Брусило.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Відзначимо, на сайті президента вказано, що Брусило був завідувачем відділу головного департаменту Державного Протоколу і церемоніалу Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вивів голову Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі з координаційної ради з містобудування.

До цього президент змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, він ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Вона до призначення була командиром оперативної групи Служби безпеки України в АТО, а також заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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