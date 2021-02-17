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Зеленський змінив склад РНБО: хто увійшов до ради

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 15:31
Зеленський змінив склад РНБО: хто увійшов до ради Фото: Юлія Лапутіна (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом глава держави ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну - міністра у справах ветеранів України", - йдеться в указі №56/2021.

Відзначимо, у 2014 році Лапутіна була командиром оперативної групи Служби безпеки України в АТО і виконувала завдання по затриманню бойовиків. У тому ж році була призначена заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

У грудні минулого року Лапутіна була призначена на посаду міністра у справах ветеранів.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів до складу РНБО президента Національної академії наук України Анатолія Заміського.

Крім того, Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 604/2020 глава держави підписав 29 грудня.

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