ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский назначил Ермаку еще одного заместителя

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 11:53
Зеленский назначил Ермаку еще одного заместителя Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил еще одного заместителя главе Офиса президента Андрею Ермаку. Им стал Игорь Брусило.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Отметим, на сайте президента указано, что Брусило был заведующим отделом главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по градостроительству.

До этого президент сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, он ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Она до назначения была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО, а также была замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Офис президента
NEWS
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка