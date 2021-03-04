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Зеленський вивів Саакашвілі з ради щодо містобудування

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 17:46
Зеленський вивів Саакашвілі з ради щодо містобудування Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вивів голову Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі з координаційної ради щодо містобудування. Орган займається вирішенням проблемних питань у цій сфері.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що сьогоднішнім указом Зеленський ввів до персонального складу цієї координаційної ради експерта Виконавчого комітету реформ Гіоргі Цхакая. Цим же указом Саакашвілі виведено з координаційної ради.

Нагадаємо, Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ у травні 2020 року. До цього передбачалося, що він може отримати посаду в Кабінеті міністрів, зокрема, посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ. Однак можливе призначення до уряду спровокувало шквал критики всередині фракції "Слуга народу", а також ледь не обернулося міжнародним скандалом з Грузією.

Минулого року він також заявляв про плани повернутися в Грузію, а також встиг відмовитися від претензій на місце прем'єр-міністра цієї країни, хоча його партія і не виграла парламентські вибори.

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