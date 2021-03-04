Зеленський вивів Саакашвілі з ради щодо містобудування

Повідомляється, що сьогоднішнім указом Зеленський ввів до персонального складу цієї координаційної ради експерта Виконавчого комітету реформ Гіоргі Цхакая. Цим же указом Саакашвілі виведено з координаційної ради.

Нагадаємо, Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ у травні 2020 року. До цього передбачалося, що він може отримати посаду в Кабінеті міністрів, зокрема, посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ. Однак можливе призначення до уряду спровокувало шквал критики всередині фракції "Слуга народу", а також ледь не обернулося міжнародним скандалом з Грузією.

Минулого року він також заявляв про плани повернутися в Грузію, а також встиг відмовитися від претензій на місце прем'єр-міністра цієї країни, хоча його партія і не виграла парламентські вибори.