RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский в ближайшие дни встретится с Нетаньяху в Нью-Йорке

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter написал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

" .

Следует заметить, что Зеленский недавно провел телефонный разговор с Нетаньяху. Они обсудили пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины Израиль заявил о своем нейтралитете. В то же время страна помогает нам в гуманитарных вопросах, хотя отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНетаньяхуИзраильВойна России против Украины