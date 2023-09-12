Зеленский в ближайшие дни встретится с Нетаньяху в Нью-Йорке

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Следует заметить, что Зеленский недавно провел телефонный разговор с Нетаньяху. Они обсудили пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины Израиль заявил о своем нейтралитете. В то же время страна помогает нам в гуманитарных вопросах, хотя отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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