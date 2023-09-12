Зеленський найближчими днями зустрінеться з Нетаньяху в Нью-Йорку

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Варто зауважити, що Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з Нетаньяху. Вони обговорили шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні російському вторгненню.

Відносини України з Ізраїлем

Від початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України, Ізраїль заявив про свій нейтралітет. Водночас країна допомагає нам у гуманітарних питаннях, хоч й відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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