Зеленский встретится с европейскими лидерами после саммита НАТО в Гааге, - СМИ

В Гааге после саммита НАТО может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и европейскими лидерами.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети Х .

"Хотя на следующей неделе на саммите НАТО не состоится официальной встречи Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, планируется встреча с Зеленским, Рютте и другими европейскими лидерами в Гааге непосредственно после саммита НАТО", - сообщил Йозвяк.

Журналист напомнил, что на саммите в Гааге не планируется проведение Совета Украина-НАТО на высшем уровне.

Приглашение Зеленского на саммит НАТО

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Он лично это подтвердил.

Однако, как сообщило сегодня издание The Times, Зеленский приглашен на саммит, но с изменениями в дипломатическом звании. Это сделано для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Источник в украинской президентской палате подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите. Президент Украины также будет на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.

По информации СМИ, Зеленский сейчас планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.

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