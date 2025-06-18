ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НАТО изменило формат участия Зеленского на саммите в Гааге из-за Трампа, - The Times

Украина, Среда 18 июня 2025 18:50
UA EN RU
НАТО изменило формат участия Зеленского на саммите в Гааге из-за Трампа, - The Times Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая

Следующий саммит НАТО из-за американского президента Дональда Трампа продлится всего два с половиной часа. Однако это не единственное изменение, которое будет во время нынешней встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание отмечает, что признавая нежелание президента США проводить длительные встречи следующее собрание в Гааге продлится всего два с половиной часа.

Обычно же формат саммита НАТО построен вокруг трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и сосредоточена на геополитике и стратегии, однако встреча на следующей неделе продлится только одну сессию.

Коммюнике саммита, в котором будут изложены целевые показатели расходов НАТО, будет содержать лишь пять абзацев на одном листе формата А4. К примеру прошлогодняя встреча в Вашингтоне содержала декларацию из 44 абзацев, объемом 5400 слов.

"Речь идет о том, чтобы саммит был целенаправленным, коротким и лаконичным... Трамп может быть нетерпеливым и имеет короткий период концентрации внимания. Чем короче, тем лучше", - отметил анонимный дипломат.

Визит Зеленского на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен, но с изменениями в дипломатическом звании. Это сделано для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с Трампом.

Источник в украинской президентской палате подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите. Президент Украины также будет на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.

Также указано, что в тексте саммита Россия по-прежнему будет названа "прямой угрозой", но не будут повторяться предыдущие заявления о том, что Украина имеет "необратимый" путь к членству в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны Украина сделала значительный шаг к вступлению в НАТО.

В НАТО не раз подчеркивали, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

Глава Пентагона Пит Гегсет даже назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп
Новости
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде