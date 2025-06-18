НАТО изменило формат участия Зеленского на саммите в Гааге из-за Трампа, - The Times
Следующий саммит НАТО из-за американского президента Дональда Трампа продлится всего два с половиной часа. Однако это не единственное изменение, которое будет во время нынешней встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Издание отмечает, что признавая нежелание президента США проводить длительные встречи следующее собрание в Гааге продлится всего два с половиной часа.
Обычно же формат саммита НАТО построен вокруг трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и сосредоточена на геополитике и стратегии, однако встреча на следующей неделе продлится только одну сессию.
Коммюнике саммита, в котором будут изложены целевые показатели расходов НАТО, будет содержать лишь пять абзацев на одном листе формата А4. К примеру прошлогодняя встреча в Вашингтоне содержала декларацию из 44 абзацев, объемом 5400 слов.
"Речь идет о том, чтобы саммит был целенаправленным, коротким и лаконичным... Трамп может быть нетерпеливым и имеет короткий период концентрации внимания. Чем короче, тем лучше", - отметил анонимный дипломат.
Визит Зеленского на саммит НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский приглашен, но с изменениями в дипломатическом звании. Это сделано для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с Трампом.
Источник в украинской президентской палате подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите. Президент Украины также будет на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.
Также указано, что в тексте саммита Россия по-прежнему будет названа "прямой угрозой", но не будут повторяться предыдущие заявления о том, что Украина имеет "необратимый" путь к членству в НАТО.
Вступление Украины в НАТО
Стоит отметить, что во время полномасштабной войны Украина сделала значительный шаг к вступлению в НАТО.
В НАТО не раз подчеркивали, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.
Глава Пентагона Пит Гегсет даже назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.
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