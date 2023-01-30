Зеленский: настало время расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области

Экспорт зерна из Украины по морю необходимо разрешить через порты Николаевской области уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"По нашему мнению, пора расширить "зерновую инициативу" на порты Николаевской области и убрать любые препятствия, ограничивающие соответствующее движение судов. Я надеюсь на поддержку Дании в этом вопросе", - подчеркнул глава государства.

Напомним, еще в начале ноября министр развития громад территорий и инфраструктуры Украины Александр Курбаков заявлял, что наша страна официально обратилась к партнерам с предложением расширить “зерновую сделку” на порт Николаев.

Также мы писали, что, по словам заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса, в ближайшее время вряд ли удастся расширить "зерновую сделку" на другие порты.

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