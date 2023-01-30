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Зеленський: настав час розширити "зернову угоду" на порти Миколаївської області

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експорт зерна з України морем необхідно дозволити через порти Миколаївської області вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"На нашу думку, настав час розширити "зернову ініціативу" на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перешкоди, що обмежують відповідний рух суден. Я сподіваюся на підтримку Данії в цьому питанні", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, ще на початку листопада міністр розвитку громад територій та інфраструктури України Олександр Курбаков заявляв, що наша країна офіційно звернулася до партнерів із пропозицією розширити "зернову угоду" на порт Миколаїв.

Також ми писали, що, за словами заступника генерального секретаря ООН Мартіна Гріффітса, найближчим часом навряд чи вдасться розширити "зернову угоду" на інші порти.

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Володимир ЗеленськийМиколаївзерновий коридорДания