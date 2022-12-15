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В ООН сомневаются в расширении "зерновой сделки" на новые порты Украины

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Четверг 15 декабря 2022 16:03
В ООН сомневаются в расширении "зерновой сделки" на новые порты Украины Иллюстративное фото: в ООН сомневаются в расширении "зерновой сделки" на новые порты Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ООН считают, что в ближайшее время вряд ли получится достигнуть договоренностей о расширении "зерновой сделки" на новые порты Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

"Я думаю, было бы здорово, если бы ее ("зерновую сделку" - ред.) можно было расширить. Чем больше зерна попадает в мир, тем лучше с нашей точки зрения и с точки зрения всего мира. Но я не думаю, что это сразу же станет возможным", - заявил Гриффитс.

Также он добавил, что все еще продолжаются переговоры о возобновлении экспорта аммиака из России через Черное море.

Отметим, сейчас экспорт в рамках "зерновой сделки" может осуществляться только из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Но Украина намерена расширить действие соглашения на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области.

Напомним, ранее стало известно, что за 9 месяцев войны, несмотря на любые преграды со стороны российских агрессоров, Украина экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции.

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