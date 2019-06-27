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Зеленський призначив нового т.в.о. глави Кіровоградської ОДА

Новини » Політика    27.06.2019 - 22:21
Зеленський призначив нового т.в.о. глави Кіровоградської ОДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Главою Кіровоградської ОДА призначено Світлану Лобанову

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 червня, призначив нового тимчасово виконуючого обов'язки глави Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Так, Зеленський підписав указ, яким звільнив Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Світлану Лобанову.

Відповідно до інформації на сайті Кіровоградської ОДА, до призначення Лобанова займала посаду заступника голови облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський також звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як писало РБК-Україна, 11 червня Зеленський звільнив 15 голів ОДА: Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей. Вчора ж Кабмін погодив призначення восьми глав ОДА, запропонованих Зеленським.

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