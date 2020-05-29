Зеленський нагородив орденом померлого полковника Межакова

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького II ступеня полковника Юрія Межакова. Офіцер помер від зупинки серця.

Текст відповідного указу №204/2020, розміщено на офіційному сайті глави держави.

"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Межакова Юрія Володимировича - полковника (посмертно)", - йдеться в документі.

Зазначимо, що полковник Юрій Межаков служив у Сіверської танковій бригаді з 2018 року, в 2019-му - став її командиром.У 2014-2015 роках Межаков був начальником штабу 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України Юрій Межаков помер 28 травня в районі проведення ООС.

Раніше повідомлялося, що 26 травня на Донбасі в результаті попадання ворожої кулі в голову загинув 24-річний молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади.

Також РБК-Україна писало, що 21 травня в результаті обстрілу ворожих на Донбасі загинув український військовий і ще семеро воїнів отримали поранення.