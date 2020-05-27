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Стало відомо ім'я загиблого солдата на Донбасі

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 14:10
Стало відомо ім'я загиблого солдата на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr)

В результаті ворожого обстрілу 26 травня загинув 24-річний Віталій Лімборський

На Донеччині в результаті обстрілу бойовиків 26 травня загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Військовому було 24 роки.

Про це повідомили в 28-ї окремої механізованої бригади ім. "Лицарів зимового походу" у Facebook.

Наголошується, що військовий загинув в результаті попадання ворожої кулі в голову.

"Вчора, близько 19:45, в результаті попадання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо ім'я загиблого солдата на Донбасі

Відзначимо, раніше в прес-центрі операції Об'єднаних сил повідомляли, що в Донецькій області ввечері 26 травня бойовики застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, в результаті загинув український військовий.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку доби бойовики на Донбасі один раз порушували режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових поблизу Новотроїцького з гранатометів, українські військові не постраждали.

Крім цього повідомлялося, що Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала днями 10 невпізнаних танків поблизу лінії розведення з боку бойовиків.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбаспогиблиООС
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