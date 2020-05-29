Зеленский наградил орденом умершего полковника Межакова

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Юрия Межакова. Офицер умер от остановки сердца.

Текст соответствующего указа №204/2020, размещен на официальном сайте главы государства.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в документе.

Отметим, что полковник Юрий Межаков служил в Северской танковой бригаде с 2018 года, в 2019-м - стал ее командиром. В 2014-2015 годах Межаков был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, командир 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Юрий Межаков умер 28 мая в районе проведения ООС.

Ранее сообщалось, что 26 мая на Донбассе в результате попадания вражеской пули в голову погиб 24-летний младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады.

Также РБК-Украина писало, что 21 мая в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный и еще семеро воинов получили ранения.