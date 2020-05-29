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Зеленський нагородив орденом померлого полковника Межакова

Новини » Політика     29.05.2020 - 08:06
Зеленський нагородив орденом померлого полковника Межакова
Фото: Юрій Межаков (facebook com 1ogtb)

Полковник Юрій Межаков помер від зупинки серця

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького II ступеня полковника Юрія Межакова. Офіцер помер від зупинки серця.

Текст відповідного указу №204/2020, розміщено на офіційному сайті глави держави.

"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Межакова Юрія Володимировича - полковника (посмертно)", - йдеться в документі.

Зазначимо, що полковник Юрій Межаков служив у Сіверської танковій бригаді з 2018 року, в 2019-му - став її командиром.У 2014-2015 роках Межаков був начальником штабу 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України Юрій Межаков помер 28 травня в районі проведення ООС.

Раніше повідомлялося, що 26 травня на Донбасі в результаті попадання ворожої кулі в голову загинув 24-річний молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади.

Також РБК-Україна писало, що 21 травня в результаті обстрілу ворожих на Донбасі загинув український військовий і ще семеро воїнів отримали поранення.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийООС
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