Зеленський присвоїв звання Героїв України 15 нашим захисникам. Частині з них - посмертно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента.

За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Героя України присвоєно:

Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу (посмертно). Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.

Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу (посмертно). Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.

Солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу (посмертно). Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.

Молодшому сержанту Незсольному Михайлу Михайловичу (посмертно). Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуйовував людей.

Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу (посмертно). Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.

Лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу (посмертно). Командир танкового взводу, знешкодив три десятка одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.

Головному сержанту Синюку Олексій Олександровичу (посмертно). Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БМП та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.

Лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу (посмертно). Прикрив відхід своїх при наступі ворога.

Майору Чабану Степана Івановичу (посмертно). Пілот Су-27. Відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.

Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив чисельні бронемашини ворога.

Полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.

Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.

Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.

Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу. Керівник підрозділу 92-ої бригади за ефективну оборону Харкова.

Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу за героїчну участь в обороні Херсонської області.

"Всі 40 мільйонів, як ці 15 героїв. Слава Україні!" - сказав президент.