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Зеленський нагородив 203 військовослужбовців, 49 з них - посмертно

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Середа 20 квітня 2022 22:36
Зеленський нагородив 203 військовослужбовців, 49 з них - посмертно Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Президент Державними нагородами відзначив 203 військовослужбовців ЗСУ, з них 49 посмертно.

Також 5 військовим присвоєно звання Героя України посмертно.

"Підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 203 військовослужбовців ЗСУ, з них 49 посмертно. П'ятьом військовим присвоєно звання Героя посмертно", - сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя.

Також ми писали, що Зеленський нагородив 192 захисників України орденами і медалями.

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