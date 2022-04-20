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Зеленский наградил 203 военнослужащих, 49 из них - посмертно

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Среда 20 апреля 2022 22:36
Зеленский наградил 203 военнослужащих, 49 из них - посмертно Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 203 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Президент государственными наградами отметил 203 военнослужащих ВСУ, из них 49 посмертно.

Также 5 военным присвоено звание Героя Украины посмертно.

"Подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечено 203 военнослужащих ВСУ, из них 49 посмертно. Пятерым военным присвоено звание Героя посмертно", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский наградил 229 защитников Мариуполя.

Также мы писали, что Зеленский наградил 192 защитников Украины орденами и медалями.

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