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Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя

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Маріуполь, Вівторок 19 квітня 2022 23:30
Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 286 військовослужбовців ЗСУ, з них 229 – це військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти, яку разом з іншими підрозділами героїчно захищають Маріуполь", - зазначив Зеленський.

Президент України також від усього українського народу подякував 36-й бригаді, "Азов", 12 полк НГУ, прикордонників, добровольців "Правого Сектора", 555-й військовий госпіталь, поліцейських і терроборону Маріуполя.

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