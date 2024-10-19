Кто такой Денис Прокопенко и где он сейчас

Денис "Рэдис" Прокопенко является одним из самых влиятельных военных в Украине. В 2022 году он руководил обороной Мариуполя, провел четыре месяца в российском плену, а после освобождения снова вернулся во фронт.

РБК-Украина рассказывает о том, что известно о Денисе "Рэдисе" Прокопенко и где он сейчас.

Что известно о Денисе "Рэдисе" Прокопенко

Денис Прокопенко – полковник Нацгвардии, Герой Украины, командир 12 бригады специального назначения "Азов". В 2022 году он вошел в 25-ку самых влиятельных военных, а в 2023 году – в сотню лидеров мнений.

Родился Денис в 1991 году в Киеве, в 8 лет потерял отца, о матери ничего не известно. Прокопенко является потомком карелей – финно-венгерского народа, его прадед воевал против СССР во время финско-советской войны в 1939-1940 годах, пропал без вести после боя с большевиками. В память о нем Денис носит шеврон с изображением этнического флага Карельской республики.

Денис с шевроном Карельской республики (фото: Википедия)

С детства Денис занимался футболом и единоборствами, в студенческие годы был одним из самых активных болельщиков футбольного клуба "Динамо". Во время Революции Достоинства принимал участие в событиях на Майдане.

Образование получил в Киевском лингвистическом университете, выучился на преподавателя английского языка, но не работал по специальности.

В 2020 году Прокопенко поступил в Национальный университет обороны Украины на специальность "Боевое применение и управление действиями воинских частей механизированных и танковых войск".

В 2015 году в соцсетях познакомился со своей будущей супругой Екатериной, которая тогда волонтерила на нужды АТО. Когда в 2022 году "Рэдис" попал в плен, то она проводила многочисленные акции, чтобы добиться освобождения азовцев.

Денис с женой Екатериной (фото: instagram.com/koza rohata)

Как "Рэдис" стал военным

Летом 2014 года Прокопенко приступил к службе в батальоне "Азов", стал гранатометчиком. Он участвовал в боях за Марьинку, Иловайск, Широкино.

На фронте Денис проявил лидерские качества и уже через три года службы в возрасте 26 лет стал командиром ОЗСП "Азов" – самым молодым командиром в истории Национальной гвардии и ВСУ.

"Ни одного человека в жизни я не уважаю так сильно как нашего командира "Рэдиса". Это историческая фигура. Он прошел путь от обычного гранатометчика до военного командира и Героя Украины. Он разбирается во многих сферах, это суперталантливый менеджер и авторитет", – рассказал боевой медик бригады "Азов" Сергей "Джедай".

По словам азовцев, "Редис" имеет безоговорочный авторитет среди украинских военных, а вот россияне боятся его как огня.

В 2015 году Прокопенко получил медаль "За военную службу Украине", в 2019 году – орден Богдана Хмельницкого III степени.

Денис "Рэдис" Прокопенко (фото: azov.pro)

Как руководил обороной Мариуполя и прошел российский плен

24 февраля 2022 года "Азов" под командованием Прокопенко занял оборону Мариуполя и близлежащих деревень. Высшее военное руководство поставило им задачу продержаться 2 недели. Это отвлекло бы силы врага и дало время армии мобилизовать резервы. "Азов" в сверхсложных условиях продержал оборону города в течение 86 дней.

В окружении врага "Рэдис" планировал воздушно-десантные спецоперации ГУР, организовывал эвакуацию гражданских из "Азовстали". Уже 19 марта 2022 года Владимир Зеленский присвоил Прокопенко звание Героя Украины.

"Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Оленовке, и свобода сотен наших побратимов, которые уже 2 года находятся в российском плену", – говорил потом Редис.

Во время пребывания на "Азовстали" (фото: Denys Prokopenko)

16 мая Генеральный Штаб дал приказ выйти бойцам из "Азовстали" с целью сохранения жизни личного состава. Уже 17 мая защитники начали выход, а 20-го среди последних вышел и Прокопенко.

"В управлении подразделениями всегда есть риск, на войне нет полностью безопасных планов и операций, ты всегда рискуешь. Главное – осознать, просчитаны ли все риски, проработан ли план "Б". Именно поэтому война – это искусство, а не наука: когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава", – заявил Прокопенко 16 мая 2022 года.

"Рэдис" вместе с другими азовцами попал в плен, где провел 123 дня. По воспоминаниям пресс-офицера "Азова" Валерии "Навы" Субботиной, которая тоже попала тогда в плен, она лишь один раз пересеклась с Прокопенко в российской тюрьме и даже там он поздоровался с азовцами "Слава Украине".

"Рэдиса" обменяли 21 сентября 2022 года, после чего его с другими командирами, согласно договоренности, этапировали в Турцию.

Денис Прокопенко и Владимир Зеленский (фото: Офис президента)

Где сейчас Денис "Рэдис" Прокопенко

После возвращения в Украину "Редис" практически сразу заявил, что снова приступит к исполнению воинского долга.

"Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", – сказал Прокопенко во время встречи с бойцами бригады.

С августа 2023 года бригада "Азов" под командованием Прокопенко выполняет боевые задания на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.

"Война длится более 10 лет. "Азов" был в авангарде событий изначально. И так будет до победы", – писал Прокопенко в соцсетях.

"Рэдис" в своих постах часто поднимает вопрос о необходимости освобождения азовцев, которые уже более двух лет в плену РФ.

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года", – говорит Прокопенко.

Прокопенко продолжает руководить "Азовом" (фото:Azov.media)