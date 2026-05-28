Зеленский направил более 600 писем Трампу и конгрессменам, - Стефанишина

28.05.2026 Чт
2 мин
Как на такой шаг Зеленского отреагировали в Вашингтоне и чего ждать?
aimg Екатерина Коваль
Фото: посол Украины в США Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина активизировала дипломатические усилия в США: президент Владимир Зеленский направил более 600 писем Дональду Трампу и всем американским конгрессменам с призывом усилить поддержку.

Что известно

Письма были направлены лично Трампу, а также каждому члену Палаты представителей и Сената. По словам Стефанишиной, обращение уже получило положительный отклик среди американских законодателей. Главная цель - ускорить принятие критически важных решений для обороны Украины.

"Война продолжается, люди гибнут. И решение, которое может защитить так много украинских жизней, может быть принято", - подчеркнула посол.

Что просит Украина

Ключевой запрос к США - защита украинского неба. Киев просит прежде всего усилить системы противовоздушной обороны и предоставить дополнительные антибаллистические средства. В ближайшее время планируются срочные встречи Стефанишиной с членами украинского кокуса в Конгрессе.

Письма направлены после массированной атаки на Киев. Зеленский направил Трампу срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО на фоне усиления ударов и угроз Кремля.

В письме президент раскрыл детали атаки: в ночь на 24 мая россияне применили две ракеты "Орешник" - одна попала в Киевскую область, вторая упала на оккупированной территории Донетчины. Аналитик Антон Земляной прогнозирует, что массированные атаки возможны с периодичностью в две-три недели.

