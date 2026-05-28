Зеленский направил более 600 писем Трампу и конгрессменам, - Стефанишина

Украина активизировала дипломатические усилия в США: президент Владимир Зеленский направил более 600 писем Дональду Трампу и всем американским конгрессменам с призывом усилить поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Что известно
Письма были направлены лично Трампу, а также каждому члену Палаты представителей и Сената. По словам Стефанишиной, обращение уже получило положительный отклик среди американских законодателей. Главная цель - ускорить принятие критически важных решений для обороны Украины.
"Война продолжается, люди гибнут. И решение, которое может защитить так много украинских жизней, может быть принято", - подчеркнула посол.
Что просит Украина
Ключевой запрос к США - защита украинского неба. Киев просит прежде всего усилить системы противовоздушной обороны и предоставить дополнительные антибаллистические средства. В ближайшее время планируются срочные встречи Стефанишиной с членами украинского кокуса в Конгрессе.
Письма направлены после массированной атаки на Киев. Зеленский направил Трампу срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО на фоне усиления ударов и угроз Кремля.
В письме президент раскрыл детали атаки: в ночь на 24 мая россияне применили две ракеты "Орешник" - одна попала в Киевскую область, вторая упала на оккупированной территории Донетчины. Аналитик Антон Земляной прогнозирует, что массированные атаки возможны с периодичностью в две-три недели.