Зеленский направил более 600 писем Трампу и конгрессменам, - Стефанишина

Что известно

Письма были направлены лично Трампу, а также каждому члену Палаты представителей и Сената. По словам Стефанишиной, обращение уже получило положительный отклик среди американских законодателей. Главная цель - ускорить принятие критически важных решений для обороны Украины.

"Война продолжается, люди гибнут. И решение, которое может защитить так много украинских жизней, может быть принято", - подчеркнула посол.

Что просит Украина

Ключевой запрос к США - защита украинского неба. Киев просит прежде всего усилить системы противовоздушной обороны и предоставить дополнительные антибаллистические средства. В ближайшее время планируются срочные встречи Стефанишиной с членами украинского кокуса в Конгрессе.