Зеленський: ми почнемо експорт зерна, за безпекою нехай стежать партнери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї.

"Весь світ побачив, що не пройшло і 24 години (поле підписання "зернової угоди", - ред.), як почалися ракетні удари по портах. Ми зі свого боку все зробили... А далі вже питання ООН і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Росію", - зазначив він.

За його словами, українська сторона почне експорт, щоб довести світу, що не Україна блокує поставки агропродукції.

"Ми почнемо експорт, а за безпекою нехай стежать партнери", - додав Зеленський.