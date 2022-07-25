Зеленський: ми почнемо експорт зерна, за безпекою нехай стежать партнери
Україна обов'язково почне експорт зерна через порти на Чорному морі, згідно з підписаною минулого тижня угодою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї.
"Весь світ побачив, що не пройшло і 24 години (поле підписання "зернової угоди", - ред.), як почалися ракетні удари по портах. Ми зі свого боку все зробили... А далі вже питання ООН і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Росію", - зазначив він.
За його словами, українська сторона почне експорт, щоб довести світу, що не Україна блокує поставки агропродукції.
"Ми почнемо експорт, а за безпекою нехай стежать партнери", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що "зернова угода" почне працювати вже найближчими днями, можливо, на цьому тижні.
При цьому, за його словами, якщо Росія продовжить створювати військові загрози в Чорному морі, то Україна зупинить експорт.
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