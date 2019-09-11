ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп зацікавлений у підтримці України, яка бореться проти агресії Росії, - Тейлор

Новини » Політика    11.09.2019 - 01:19
Трамп зацікавлений у підтримці України, яка бореться проти агресії Росії, - Тейлор
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Тимчасовий повірений у справах США в Україні таож наголосив на важливості приборкання корупції

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії, а також у протидії корупції. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Голосу Америки".

"Він (Дональд Трамп, - ред.) зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і - сподіваймося - поборенні корупції", - заявив Тейлор.

Він наголосив, що приборкання Україною корупції важливо як для самої України, так і для Європи та Сполучених Штатів.

"Президент Зеленський визначив це завдання (подолання корупції, - ред.) як свій другий пріоритет. І я впевнений у тому, що президент Трамп зацікавлений у цьому також", - вважає Тейлор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитися до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно його учасникам.

23 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського в США для участі в Генасамблеї ООН, під час якого він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом і урядом США.

У Конгресі США почали розслідування щодо можливого тиску Трампа на Зеленського Трамп назвав обмін полоненими кроком до миру між Україною і РФ
Новини України агресія РФДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся