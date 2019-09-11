Трамп зацікавлений у підтримці України, яка бореться проти агресії Росії, - Тейлор

Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Тимчасовий повірений у справах США в Україні таож наголосив на важливості приборкання корупції

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії, а також у протидії корупції. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Голосу Америки".

"Він (Дональд Трамп, - ред.) зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і - сподіваймося - поборенні корупції", - заявив Тейлор.

Він наголосив, що приборкання Україною корупції важливо як для самої України, так і для Європи та Сполучених Штатів.

"Президент Зеленський визначив це завдання (подолання корупції, - ред.) як свій другий пріоритет. І я впевнений у тому, що президент Трамп зацікавлений у цьому також", - вважає Тейлор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитися до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно його учасникам.

23 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського в США для участі в Генасамблеї ООН, під час якого він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом і урядом США.