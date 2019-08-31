ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розпочав візит у Польщу з зустрічі з Дудою

Новини » Політика    31.08.2019 - 12:09
Зеленський розпочав візит у Польщу з зустрічі з Дудою
Фото: Володимир Зеленський та Анджей Дуда (скрін відео)

Зустріч відбувається у суботу, 31 серпня

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит у Польщі з зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі, розміщену на сторінку Офісу президента у Facebook.

Зазначимо, що до української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та голова української митниці Максим Нефьодов.

Як повідомили в прес-службі глави держави, Зеленський разом з Дудою взяли участь в офіційній церемонії, після чого розпочали спілкування у форматі тет-а-тет. Пізніше плануються переговори делегацій під головуванням президентів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 серпня, проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевський і представниками польського бізнесу.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де в той час також перебуватиме президент України Володимир Зеленський. У неділю, 1 вересня, у Варшаві пройдуть заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Додамо, що в рамках візиту Зеленського до Польщі була запланована зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. В ході зустрічі президенти повинні були підписати ряд офіційних документів. Однак напередодні Трамп скасував свій візит до Варшави через ураган "Доріан", який наближався до Флориди..

Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський Зеленський відвідає Польщу 31 серпня
Новини України Володимир ЗеленськийПольшавизит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся